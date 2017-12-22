 Olağan genel kurul tarihi açıklandı – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Olağan genel kurul tarihi açıklandı

    Olağan genel kurul tarihi açıklandı

    Antalyaspor’da yapılacak olağan genel kurulun tarihi açıklandı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Antalyaspor Olağan Genel Kurulu'nun 10 Ocak 2018 tarihinde saat 15:00'te Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirileceği duyuruldu.

    Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Spor Faaliyetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle başladığı görevini, 11 Aralık 2017 tarihi itibariyle bırakmıştı.

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:59
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