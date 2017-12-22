Olağan genel kurul tarihi açıklandı
Antalyaspor’da yapılacak olağan genel kurulun tarihi açıklandı.
Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Spor Faaliyetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle başladığı görevini, 11 Aralık 2017 tarihi itibariyle bırakmıştı.
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:59
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Toplam 4
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ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Toplam 20
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adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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