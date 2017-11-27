 Eto’o ikinci kez evinde boş geçti – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Eto’o ikinci kez evinde boş geçti

    Eto’o ikinci kez evinde boş geçti
    ANTALYASPOR'UN dünya yıldızı golcüsü Samuel Eto'o, bu sezon ikinci kez evinde gol atamadı. Daha önce 2. haftada Akhisar maçını boş geçen Kamerunlu santrfor, F.Bahçe karşısında da kaleci Volkan Demirel'e gol atmayı başaramadı. Eto'o son iki haftada 3 gol atmayı başarmıştı.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:53
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