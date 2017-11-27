Eto’o ikinci kez evinde boş geçti

ANTALYASPOR'UN dünya yıldızı golcüsü Samuel Eto'o, bu sezon ikinci kez evinde gol atamadı. Daha önce 2. haftada Akhisar maçını boş geçen Kamerunlu santrfor, F.Bahçe karşısında da kaleci Volkan Demirel'e gol atmayı başaramadı. Eto'o son iki haftada 3 gol atmayı başarmıştı.