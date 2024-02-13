Ankaragücü'nden stadyum açıklaması! Galatasaray maçı nerede oynanacak?

Ankara'da havanın iyi oluşu da zemin için olumlu bir gelişme. Galatasaray maçını Eryaman'da taraftarımızın önünde oynamaktan başka bir şey düşünmüyoruz.

Yapılan polemikleri de yersiz buluyoruz. Galatasaray karşılaşması için 5 gün var ve şu an Eryaman Stadı'nın zemini, TFF'nin oynanması için onay verdiği Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşmasından çok daha iyi durumda.