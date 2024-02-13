Ankaragücü'nden stadyum açıklaması! Galatasaray maçı nerede oynanacak?
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi en çok merak edilen konu ise bu kritik maçın nerede oynanacağı oldu. Başkent ekibinin Sportif Direktörü Yılmaz Bal açıklamalarda bulundu.
Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 16:06 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 16:16
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İŞTE BAL'IN SÖZLERİ:
Bu maçı Ankara'da kendi sahamızda büyük Ankaragücü taraftarının önünde oynamak istiyoruz. Galatasaray maçı ligdeki durumumuz açısından büyük önem taşıyor. Puan ve puanlara çok ihtiyacımız var. Saha zeminiyle ilgili çok fazla polemik yapılıyor ancak zemin çalışmaları büyük bir hızla sürüyor.
Ankara'da havanın iyi oluşu da zemin için olumlu bir gelişme. Galatasaray maçını Eryaman'da taraftarımızın önünde oynamaktan başka bir şey düşünmüyoruz.
Yapılan polemikleri de yersiz buluyoruz. Galatasaray karşılaşması için 5 gün var ve şu an Eryaman Stadı'nın zemini, TFF'nin oynanması için onay verdiği Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşmasından çok daha iyi durumda.
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