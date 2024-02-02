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MKE Ankaragücü - EMS Yapı Sivasspor maçı CANLI izle! (Ankaragücü - Sivasspor maçı canlı anlatım)

MKE Ankaragücü ile EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında kozlarını paylaşıyor. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 16:48 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 17:10
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MKE Ankaragücü - EMS Yapı Sivasspor maçı CANLI izle! (Ankaragücü - Sivasspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında MKE Ankaragücü sahasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalıyor.

MKE ANKARAGÜCÜ - EMS YAPI SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan, Pedrinho, Tolga, Morutan, Renaldo Cephas, Ali Sowe

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Poungouras, Camara, Alaaddin, İbrahim, Bartuğ, Kvet, Emrah, Manaj

MKE ANKARAGÜCÜ - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

MKE Ankaragücü - Sivasspor maçı 2 Şubat Cuma günü saat 17.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

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