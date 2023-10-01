Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü Galatasaray maçının ardından gündeme oturdu!

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti.
Cimbom ligde üst üste 6. galibiyetini alarak puanını 19 yaptı.
Konuk ekip Ankaragücü ise 6 puanda kaldı.
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti.
Cimbom ligde üst üste 6. galibiyetini alarak puanını 19 yaptı.
Konuk ekip Ankaragücü ise 6 puanda kaldı.
Maçın ilk yarısında sarı kırmızılılar rakip kale önünde pek çok gol pozisyonuna girse de fileleri havalandırmayı başaramadı.
İlk yarıda Galatasaray'ın gol bulamamasında Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü başrol oynadı.
Mücadelenin ikinci yarısı ise oldukça hızlı başladı. Ankaragücü 48. dakikada Cephas'ın kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti.
Bu golün ardından Aslan baskısını iyice artırdı ve 56. dakikada Wilfried Zaha ile skoru eşitledi.
69. dakikada ise Ankaragücü'nden Hayrullah Bilezer'in kendi kalesine attığı gol sonucunda Galatasaray skoru 2-1'e getirdi. Mücadelede başka gol sesi çıkmazken sarı-kırmızılılar sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
MAÇA DAMGA VURDU!
Bu karşılaşmaya damga vuran isim ise Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü oldu.
Galatasaray ilk yarıda Ankaragücü kalesine 18 şut çekerken bunların kaleyi bulan 5'inde 27 yaşındaki file bekçisi gol izni vermedi.
Bahadır ikinci yarıda da başarılı performansını sürdürdü, farkı önledi.
Özellikle 87'de Oliveira ve Icardi'nin bir dakika içindeki iki gol girişimine izin vermeyerek alkışları topladı.
Sosyal medyada, 'Yerli Neuer' benzetmesi yapılan 27 yaşındaki file bekçisi, Karabük, Trabzon, 1461 Trabzon, Bolu, Ankara Demir formaları giydi, 2021 yılında Ankaragücü'ne katıldı.