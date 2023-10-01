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Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü Galatasaray maçının ardından gündeme oturdu!

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü sahasında 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 3 puanla ayrılırken geceye damga vuran isimlerden birisi ise Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü oldu. File bekçisi yaptığı kurtarışlarla gündeme oturdu. İşte detaylar...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 11:06
Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü Galatasaray maçının ardından gündeme oturdu!

Maçın ilk yarısında sarı kırmızılılar rakip kale önünde pek çok gol pozisyonuna girse de fileleri havalandırmayı başaramadı.

Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü Galatasaray maçının ardından gündeme oturdu!

İlk yarıda Galatasaray'ın gol bulamamasında Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü başrol oynadı.

Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü Galatasaray maçının ardından gündeme oturdu!

Mücadelenin ikinci yarısı ise oldukça hızlı başladı. Ankaragücü 48. dakikada Cephas'ın kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti.

Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü Galatasaray maçının ardından gündeme oturdu!

Bu golün ardından Aslan baskısını iyice artırdı ve 56. dakikada Wilfried Zaha ile skoru eşitledi.

Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü Galatasaray maçının ardından gündeme oturdu!

69. dakikada ise Ankaragücü'nden Hayrullah Bilezer'in kendi kalesine attığı gol sonucunda Galatasaray skoru 2-1'e getirdi. Mücadelede başka gol sesi çıkmazken sarı-kırmızılılar sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü Galatasaray maçının ardından gündeme oturdu!

MAÇA DAMGA VURDU!

Bu karşılaşmaya damga vuran isim ise Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü oldu.

Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü Galatasaray maçının ardından gündeme oturdu!

Galatasaray ilk yarıda Ankaragücü kalesine 18 şut çekerken bunların kaleyi bulan 5'inde 27 yaşındaki file bekçisi gol izni vermedi.

Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü Galatasaray maçının ardından gündeme oturdu!

Bahadır ikinci yarıda da başarılı performansını sürdürdü, farkı önledi.

Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü Galatasaray maçının ardından gündeme oturdu!

Özellikle 87'de Oliveira ve Icardi'nin bir dakika içindeki iki gol girişimine izin vermeyerek alkışları topladı.

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