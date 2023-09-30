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Bahadır Göngördü kimdir? Ankaragücü kalecisi Bahadır kaç yaşında nerelidir?

Galatasaray maçındaki kurtarışlarıyla dikkat çeken Ankaragücü'nün file bekçisi Bahadır Göngördü'nün yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Bahadır Göngördü ile ilgili araştırma yapanlar, Bahadır Göngördü kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Bahadır Göngördü? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 20:21 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 20:41
Bahadır Göngördü kimdir? Ankaragücü kalecisi Bahadır kaç yaşında nerelidir?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü deplasmanda Galatasaray'ın konuğu oldu. Başkent ekibinde kaleci Bahadır Göngördü performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray maçı sonrası Bahadır Göngördü'nün yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Ankaragücü'nün kalecisi ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Bahadır Görgülü kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

BAHADIR GÜNGÖRDÜ KİMDİR?

Ankaragücü takımında Kaleci mevkinde forma giyen Bahadir Gungordu, 16 Ocak 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. 190 cm boyunda ve 73 kilo olan Bahadir Gungordu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Bu sezon 3 maça çıkan Bahadir Gungordu, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Bahadir Gungordu, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.

Bahadır Göngördü kariyerinde Karabükspor, Ankara Demirspor, Trabzonspor, 1461 Trabzon, Boluspor, ve Ankaragücü formalarını giydi.

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