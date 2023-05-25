Haberler Ankaragücü ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR ZTK MAÇI CANLI İZLE 📺 | Ankaragücü - Başakşehir maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR ZTK MAÇI CANLI İZLE 📺 | Ankaragücü - Başakşehir maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final rövanş maçında Ankaragücü, Başakşehir'i konuk edecek. İlk maçta Başakşehir sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. İki ekip de kazanarak adını finale yazdırmayı amaçlıyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanadak müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Şifresiz canlı yayın

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 19:30 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 19:40
ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR ZTK MAÇI CANLI İZLE 📺 | Ankaragücü - Başakşehir maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında heyecan devam ediyor. Anakragücü ile Başakşehir kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın tüm detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Başakşehir maçı 25 Mayıs Perşembe günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

ASPOR CANLI YAYINI (HD) İZLE - ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN 👉TIKLA

BAŞAKŞEHİR'DE 1 EKSİK!

Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, rakibi karşısında istediği skoru alarak adını finale yazdırmaya çalışacak. Turuncu-lacivertli takımın rakibi ile oynadığı ilk maçta kırmızı kart gören Ahmed Touba müsabakada forma giyemeyecek.

TURU GEÇMESİ HALİNDE İKİNCİ KEZ FİNAL OYNAYACAK

Medipol Başakşehir, rakibini elemesi halinde tarihinde ikinci kez finalde mücadele edecek. Turuncu-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda finalde Konyaspor ile karşılaşmıştı. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz berabere biten maçı, Konyaspor penaltı atışları sonucunda 4-1 kazanmıştı.

ERYAMAN STADI KAPALI GİŞE

MKE Ankaragücü taraftarı, Eryaman Stadı'nda oynanacak rövanş maçına büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletleri satışa çıktıktan sonra 24 saat içinde tükendi. Sarı-lacivertli takım dolu tribünler önünde, büyük bir taraftar desteğiyle sahaya çıkacak.

ASPOR CANLI YAYINI (HD) İZLE - ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN 👉TIKLA

DİĞER
Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge değişimi ile dudak uçuklattı! Sevda Dalgıç kaslı vücuduyla sporcuları bile kıskandırıyor!
Galatasaraylı Zaniolo'dan Fenerbahçe sözleri!
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
F.Bahçe'ye 72 milyon Euro'luk yıldız!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ankaragücü - Başakşehir maçında 11'ler belli oldu!
Ankaragücü - Başakşehir maçı saat kaçta?
Assasin's Creed ne zaman çıkacak?
ALDATMAK 32. BÖLÜM FULL İZLE
💰1 DOLAR KAÇ TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Enes Ünal'dan üzen haber! Enes Ünal'dan üzen haber! 18:57
PFDK Şenol Güneş'in cezasını açıkladı! PFDK Şenol Güneş'in cezasını açıkladı! 18:18
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi! Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi! 17:42
Türkiye Kupası finalinin tarihi ve saati açıklandı! Türkiye Kupası finalinin tarihi ve saati açıklandı! 17:19
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu! Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu! 17:02
Real Madrid'in farklı branşlardan Vinicius Jr.'a destek Real Madrid'in farklı branşlardan Vinicius Jr.'a destek 16:50
Daha Eski
"Kanserle mücadelem futbol maçı gibi" "Kanserle mücadelem futbol maçı gibi" 16:18
Zaniolo'dan flaş F.Bahçe sözleri! Zaniolo'dan flaş F.Bahçe sözleri! 16:00
F.Bahçe'de ayrılık gerçekleşti! İşte kasaya giren rakam F.Bahçe'de ayrılık gerçekleşti! İşte kasaya giren rakam 15:29
Tarihi transfer savaşı! Üç büyükler aynı yıldızı istiyor Tarihi transfer savaşı! Üç büyükler aynı yıldızı istiyor 15:09
G.Saray mı Beşiktaş mı? Transferde dev kapışma G.Saray mı Beşiktaş mı? Transferde dev kapışma 14:41
Şampiyonlar Ligi finalinden Türkiye'ye dev gelir Şampiyonlar Ligi finalinden Türkiye'ye dev gelir 13:29