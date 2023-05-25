Haberler Ankaragücü ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Ankaragücü - Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (Ziraat Türkiye Kupası)

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Ankaragücü - Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Ankaragücü, Başakşehir'i yarı final rövanş maçında konuk edecek. İlk maçta İstanbul ekibi 1-0 galip gelmişti. İki takım da kazanarak finalde Fenerbahçe'nin rakibi olmak istiyor. Kritik müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta? A Spor canlı şifresiz izle...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 12:18 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 12:30
ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Ankaragücü - Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında heyecan devam ediyor. Anakragücü ile Başakşehir kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın tüm detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Başakşehir maçı 25 Mayıs Perşembe günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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BAŞAKŞEHİR'DE 1 EKSİK!

Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, rakibi karşısında istediği skoru alarak adını finale yazdırmaya çalışacak. Turuncu-lacivertli takımın rakibi ile oynadığı ilk maçta kırmızı kart gören Ahmed Touba müsabakada forma giyemeyecek.

TURU GEÇMESİ HALİNDE İKİNCİ KEZ FİNAL OYNAYACAK

Medipol Başakşehir, rakibini elemesi halinde tarihinde ikinci kez finalde mücadele edecek. Turuncu-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda finalde Konyaspor ile karşılaşmıştı. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz berabere biten maçı, Konyaspor penaltı atışları sonucunda 4-1 kazanmıştı.

ERYAMAN STADI KAPALI GİŞE

MKE Ankaragücü taraftarı, Eryaman Stadı'nda oynanacak rövanş maçına büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletleri satışa çıktıktan sonra 24 saat içinde tükendi. Sarı-lacivertli takım dolu tribünler önünde, büyük bir taraftar desteğiyle sahaya çıkacak.

ASPOR CANLI YAYINI (HD) İZLE - ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN 👉TIKLA

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Ankaragücü - Başakşehir maçı saat kaçta?
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