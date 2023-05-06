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Tolunay Kafkas: Bu turu geçeriz

A.Gücü’nün hocası Kafkas, Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk maçı kaybetmelerine rağmen finale çıkacaklarına inandığını söyledi.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Tolunay Kafkas: Bu turu geçeriz

Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0'lık Başakşehir mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, Ankara'da turu geçeceklerine inandığını söyledi. Kafkas, "Aldığımız sonuç tatmin etmedi. İkinci yarıda oyuncu değişiklilerin istediğim sonucu getirmedi. İkinci yarı top bizdeyken set oyununu çözemedik. Bizim olmayan tarzda oynadık. Bu telefi edilmeyecek bir sonuç değil. Ankara'da taraftarımızla birlikte bu turu geçeceğimize inanıyorum. Bu tur atlanmayacak tur değil. Biz turu atlarız" diye konuştu.

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