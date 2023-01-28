Ankaragücü - Gaziantep FK maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ankaragücü ile Gaziantep FK, 21. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Gaziantep FK maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
ANKARAGÜCÜ - Gökhan, Atakan, Uros, Mujakic, Marlon, Tolga, Diack, Zahid, Taylan, Emre, Ali Sowe
GAZİANTEP FK - Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Halil İbrahim, Furkan, Jevtovic, Mustafa, Maxim, Markovic, Figueiredo