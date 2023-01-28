Haberler Ankaragücü Ankaragücü - Gaziantep FK maçı CANLI

Ankaragücü - Gaziantep FK maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Ankaragücü ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Ankaragücü maç öncesi 22 puanla 11. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise 19 puanla 13. sırada yer alıyor. Ankaragücü Gaziantep FK maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 15:54
Ankaragücü - Gaziantep FK maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ankaragücü ile Gaziantep FK, 21. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Gaziantep FK maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER
ANKARAGÜCÜ - Gökhan, Atakan, Uros, Mujakic, Marlon, Tolga, Diack, Zahid, Taylan, Emre, Ali Sowe
GAZİANTEP FK - Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Halil İbrahim, Furkan, Jevtovic, Mustafa, Maxim, Markovic, Figueiredo

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Ankaragücü - Gaziantep FK maçı saat kaçta?
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