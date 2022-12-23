Antalyaspor 0-2 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Antalyaspor ile Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı.

Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çaldı.

Zorlu karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Jese ve 90+11. dakikada Sowe kaydetti.



Bu sonuçla Ankaragücü puanını 16'ya yükseltti ve Antalyaspor ile puanını eşitledi.



Antalyaspor önümüzdeki hafta deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Ankaragücü ise evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.