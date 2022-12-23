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Antalyaspor 0-2 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Antalyaspor sahasında Ankaragücü'nü ağırladı. Mücadeleyi 2-0 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri Jese ve Sowe kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 22:07 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 22:14
Antalyaspor 0-2 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Antalyaspor ile Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı.

Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çaldı.

Zorlu karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Jese ve 90+11. dakikada Sowe kaydetti.

Bu sonuçla Ankaragücü puanını 16'ya yükseltti ve Antalyaspor ile puanını eşitledi.

Antalyaspor önümüzdeki hafta deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Ankaragücü ise evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.

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