Haberler Altay Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Çalışmalarımız iyi gidiyor

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Çalışmalarımız iyi gidiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, basına açıklamalarda bulundu. Kaloğlu yaptığı konuşmada, "Şu an çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Çocukların çalışmasından çok memnunum. Çok istekliler, birçoğu da zaten hazır gelmiş, bu da güzel bir şey. Yavaş yavaş hepsi birbirini de tanıyacak." dedi.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 17:10
Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Çalışmalarımız iyi gidiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, İzmir'deki çalışmalarda yer alan genç oyuncuların performanslarından memnun olduğunu belirterek, "Çalışmalarımız iyi gidiyor." dedi.

Kaloğlu, yaptığı açıklamada, İzmir'de genç ağırlıklı 32 kişilik kadroyla 24 Haziran'da başladıkları çalışmalarını bugün tamamladıklarını söyledi.

Yarından itibaren Afyonkarahisar'da kamp yapacaklarını bildiren Kaloğlu, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar kampımızda hem tempomuzu hem de çalışmalarımızı arttıracağız. Hazırlık maçlarımız olacak. Kadromuzda altyapıdan, kiralıktan dönen gençler var. Hepsinin hem tempolarını artırmak hem oyunsal olarak pozisyon bilgisini geliştirmek hem de maçlardaki durumlarına bakmak istiyoruz. Sonra bir ara verip ikinci etabımız olacak. Şu an çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Çocukların çalışmasından çok memnunum. Çok istekliler, birçoğu da zaten hazır gelmiş, bu da güzel bir şey. Yavaş yavaş hepsi birbirini de tanıyacak. Güzel bir kaynaşma ortamı var şu anda. Çalışmalarımız iyi gidiyor."

DİĞER
Petek Dinçöz Miami'deki dudak uçuklatan lüks evinden paylaştı "Küllerinden doğan bir Anka kuşu gibi hissediyorum"
Çekil yoldan Mourinho! Galatasaray'a transferde dev rakip...
Cimbom'a Isco transferinde dişli rakip
Szalai için dudak uçuklatan transfer bedeli!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Altay'dan Paixao'ya transfer mesajı!
Altay'da Sinan Kaloğlu için karar verildi
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATIRILACAK?
SİGARAYA ZAM | Temmuz ayında sigaraya zam gelecek mi, sigaraya ne kadar zam gelecek?
KYK konaklama başvurusu nasıl yapılır?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Diaz kararı! Yeni teklif... F.Bahçe'den Diaz kararı! Yeni teklif... 17:10
Altay gençlerin çalışmasından memnun Altay gençlerin çalışmasından memnun 17:02
Fenerbahçe'ye Katar'lı rakip! Resmen açıklandı Fenerbahçe'ye Katar'lı rakip! Resmen açıklandı 16:36
F.Bahçe - Al Shamal maçı saat kaçta? F.Bahçe - Al Shamal maçı saat kaçta? 16:23
F.Bahçe'ye İtalyan sol bek! Girişimler başladı F.Bahçe'ye İtalyan sol bek! Girişimler başladı 16:13
Cimbom'a Isco transferinde dişli rakip Cimbom'a Isco transferinde dişli rakip 15:57
Daha Eski
Yeni adresi belli oldu! Süper Lig'den... Yeni adresi belli oldu! Süper Lig'den... 12:16
F.Bahçe'nin transfer hedefi Gabigol'ün kız kardeşi konuştu! "Avrupa'ya..." F.Bahçe'nin transfer hedefi Gabigol'ün kız kardeşi konuştu! "Avrupa'ya..." 12:42
Enner Valencia'dan transfer açıklaması Enner Valencia'dan transfer açıklaması 12:46
Fırtına ayrılığı resmen açıkladı! Fırtına ayrılığı resmen açıkladı! 13:20
Rennes'den resmi transfer açıklaması! Kim ve Muslera... Rennes'den resmi transfer açıklaması! Kim ve Muslera... 13:36
Kanada - Türkiye maçı saat kaçta? Kanada - Türkiye maçı saat kaçta? 13:51