Spor Toto Süper Lig Haberleri: Altay’da gol dağılımı

Altay'ın Spor Toto Süper Lig'de attığı 30 golde 13 farklı futbolcunun imzası bulunuyor.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay, son 6 haftada topladığı 11 puanla kümede kalma umutlarını tazeledi. Son 6 maçında 5 kez kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, attığı gollerle de çıkışını sürdürdü. 29 hafta sonunda 29 puan toplayan İzmir temsilcisi, ligin 17. sırasında bulunuyor.
13 FARKLI FUTBOLCU GOL SEVİNCİ YAŞADI
Ligde şu ana kadar oynadığı 29 maçta 30 gol atan Altay'da, 13 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılarda Karamoko Bamba 7 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunurken, Fildişili golcüyü 4 golle Ahmed Rayan ve 3'er golle Pinares ile Thaciano takip ediyor.
ALTAY'LI FUTBOLCULARIN BU SEZONKİ GOL VE ASİST DAĞILIMI
Karamoko Bamba: 7 gol, 1 asist
Ahmed Rayan: 4 gol, 1 asist
Cesar Pinares: 3 gol, 3 asist
Thaciano Silva: 3 gol, 1 asist
Leandro Kappel: 2 gol, 5 asist
Andre Poko: 2 gol, 1 asist
Marco Paixao: 2 gol
Cebrail Karayel: 1 gol, 3 asist
Martin Rodriguez: 1 gol, 1 asist
Khaly Thiam: 1 gol 1 asist
Deniz Kadah: 1 gol
Eric Bjönkander: 1 gol
Erhan Çelenk: 1 gol (Devre arasında takımdan ayrıldı)
Kazımcan Karataş: 1 asist
Mohammad Naderi: 1 asist
Serge Aka: 1 asist