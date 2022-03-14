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Spor Toto Süper Lig Haberleri: Altay’da gol dağılımı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda küme düşme potasında bulunan Altay, sezona tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli ile başlamış ve kötü gidişatın ardından yollarını ayırıp yerine Serkan Özbalta ile anlaşmıştı. Serkan Özbalta yönetiminde yükselişe geçen Altay'da goller paylaşılıyor. Takımda tam 13 farklı oyuncu gol sevinci yaşadı. İşte detaylar...

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 15:40
Spor Toto Süper Lig Haberleri: Altay’da gol dağılımı

Altay'ın Spor Toto Süper Lig'de attığı 30 golde 13 farklı futbolcunun imzası bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay, son 6 haftada topladığı 11 puanla kümede kalma umutlarını tazeledi. Son 6 maçında 5 kez kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, attığı gollerle de çıkışını sürdürdü. 29 hafta sonunda 29 puan toplayan İzmir temsilcisi, ligin 17. sırasında bulunuyor.

13 FARKLI FUTBOLCU GOL SEVİNCİ YAŞADI
Ligde şu ana kadar oynadığı 29 maçta 30 gol atan Altay'da, 13 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılarda Karamoko Bamba 7 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunurken, Fildişili golcüyü 4 golle Ahmed Rayan ve 3'er golle Pinares ile Thaciano takip ediyor.

ALTAY'LI FUTBOLCULARIN BU SEZONKİ GOL VE ASİST DAĞILIMI

Karamoko Bamba: 7 gol, 1 asist

Ahmed Rayan: 4 gol, 1 asist

Cesar Pinares: 3 gol, 3 asist

Thaciano Silva: 3 gol, 1 asist

Leandro Kappel: 2 gol, 5 asist

Andre Poko: 2 gol, 1 asist

Marco Paixao: 2 gol

Cebrail Karayel: 1 gol, 3 asist

Martin Rodriguez: 1 gol, 1 asist

Khaly Thiam: 1 gol 1 asist

Deniz Kadah: 1 gol

Eric Bjönkander: 1 gol

Erhan Çelenk: 1 gol (Devre arasında takımdan ayrıldı)

Kazımcan Karataş: 1 asist

Mohammad Naderi: 1 asist

Serge Aka: 1 asist

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