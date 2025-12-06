Heidenheim-Freiburg maçı detayları | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Heidenheim-Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya'nın en üst ligi Bundesliga'da heyecan, 13. hafta maçlarıyla devam ediyor. Heidenheim, Voith Arena'da Freiburg'u konuk edecek. 6 maçlık galibiyet hasretine Union Berlin deplasmanında aldığı galibiyetle son veren ve taraftarına umut aşılayan Frank Schmidt'in öğrencileri, bu sezonda 3. galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Freiburg ise bu sezon sergilediği başarılı performansla hanesine 16 puan yazdırdı ve 8. sırada yerini aldı. Peki Heidenheim-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Heidenheim-Freiburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Heidenheim-Freiburg maçı, 6 Aralık Cumartesi günü Voith Arena'da oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 17.30'da start alacak.

Heidenheim-Freiburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Heidenheim-Freiburg maçı, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.