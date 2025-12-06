CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Heidenheim-Freiburg maçı detayları | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Heidenheim-Freiburg maçı detayları | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Heidenheim, Bundesliga'nın 13. haftasında Freiburg ile kozlarını paylaşacak. Küme düşme hattında yer alan ev sahibi ekip, son maçında Union Berlin deplasmanında aldığı galibiyetle moral bulmasının ardından taraftarının önünde de kazanmak istiyor. Freiburg ise 16 puanla puan tablosunda bulunduğu 8. sırayı sağlamlaştırmak için mücadele edecek. Heidenheim-Freiburg maçının tüm detayları haberimizde...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 08:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Heidenheim-Freiburg maçı detayları | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Heidenheim-Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya'nın en üst ligi Bundesliga'da heyecan, 13. hafta maçlarıyla devam ediyor. Heidenheim, Voith Arena'da Freiburg'u konuk edecek. 6 maçlık galibiyet hasretine Union Berlin deplasmanında aldığı galibiyetle son veren ve taraftarına umut aşılayan Frank Schmidt'in öğrencileri, bu sezonda 3. galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Freiburg ise bu sezon sergilediği başarılı performansla hanesine 16 puan yazdırdı ve 8. sırada yerini aldı. Peki Heidenheim-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Heidenheim-Freiburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Heidenheim-Freiburg maçı, 6 Aralık Cumartesi günü Voith Arena'da oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 17.30'da start alacak.

Heidenheim-Freiburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Heidenheim-Freiburg maçı, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Buruk'tan penaltı isyanı!
G.Saray'da flaş transfer gelişmesi! Takımda kalıyor
DİĞER
Mustafa Çulcu, Galatasaray-Samsunspor maçındaki tartışmalı pozisyonlara noktayı koydu! "Kırmızı kart ve penaltı..."
Tarihi rapor bitmek üzere... Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor!
Tedesco'dan flaş stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin 11'i
Samsunspor'dan Yunus Akgün paylaşımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan penaltı isyanı! Buruk'tan penaltı isyanı! 00:53
F.Bahçe'den TFF'ye çağrı! F.Bahçe'den TFF'ye çağrı! 00:53
Bir paylaşım da Beşiktaş'tan! Bir paylaşım da Beşiktaş'tan! 00:53
G.Saray'dan kırmızı kart paylaşımı! G.Saray'dan kırmızı kart paylaşımı! 00:53
RAMS Park'ta penaltı itirazları! RAMS Park'ta penaltı itirazları! 00:53
Aslan uzatmalarda kazandı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu Aslan uzatmalarda kazandı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:53
Daha Eski
Lider evinde son nefeste! Lider evinde son nefeste! 00:53
İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz! 00:53
G.Saray’da Lemina şoku! G.Saray’da Lemina şoku! 00:53
Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu! 00:53
UEFA'dan Duran'a şok ceza! UEFA'dan Duran'a şok ceza! 00:53
G.Saray'dan Salah bombası! G.Saray'dan Salah bombası! 00:53