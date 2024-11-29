Freiburg - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Borussia Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Freiburg ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Freiburg - Borussia Mönchengladbach MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Freiburg - Borussia Mönchengladbach maçı 30 Kasım Cumartesi günü saat 17.30'da TiviBu Spor 4 ve beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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