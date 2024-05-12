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Flick Bayern’e

Tuchel ile yollarını ayıracak olan Bayern, teklif götürdüğü 4 isimden olumsuz yanıt alınca rotasını eski çalıştırıcısı Hansi Flick’e çevirdi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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Flick Bayern’e

Thomas Tuchel'le sezon sonunda yollarını ayıracağını açıklamasının ardından birçok teknik direktörle görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Bayern Münih yeniden Hansi Flick'i gündemine aldı. Athletic'te yer alan haberde Bayern Münih'in Hansi Flick'le görüşmelere başladığı belirtildi. Daha önce 2019-2021 yılları arasında Bayern Münih'te görev yapan Flick, Bavyera ekibinde 7 kupa kazandı.

AÇIKLAYACAKLAR

Bayer Leverkusen'le bu sezon şampiyonluk yaşayan Xabi Alonso başta olmak üzere Julian Nagelsmann, Unai Emery ve Ralf Rangnick'le görüşen ancak dört isimden de olumsuz yanıt alan Bayern Münih'in kısa süre içince Flick'i resmi olarak açıklaması bekleniyor. Flick, Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.

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