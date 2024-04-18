Haberler Almanya Bundesliga Eintracht Frankfurt - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Eintracht Frankfurt ile Augsburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Eintracht Frankfurt - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 16:30 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 17:00
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Eintracht Frankfurt - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Eintracht Frankfurt ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EINTRACHT FRANKFURT - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eintracht Frankfurt - Augsburg maçı 19 Nisan Cuma günü saat 21:30'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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