Haberler Almanya Bundesliga Hoffenheim - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hoffenheim - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hoffenheim ile Augsburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Hoffenheim - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 10:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hoffenheim - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hoffenheim - Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hoffenheim ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hoffenheim - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOFFENHEIM - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hoffenheim - Augsburg maçı 7 Nisan Pazar günü saat 16.30'da TiviBU Spor 1 ve beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Kızılcık Şerbeti'nin miniği Cemre bebeğin annesi bakın kim çıktı! İşte Doğa ve Fatih'in bebekleri Cemre'nin annesi...
AK Parti seçim sonrası yeniden sahaya iniyor: 40 soruluk anket
Okan Buruk'un transfer ısrarı! Süper Lig ekibiyle pazarlıklar başlıyor
Sürpriz itiraf! Desteklediği takımı açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Wolfsburg - Mönchengladbach maçı ne zaman?
Dortmund - Stuttgart maçı ne zaman?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 6 Nisan rakamları
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Reims - Nice maçı ne zaman? Reims - Nice maçı ne zaman? 09:48
Toulouse - Strasbourg maçı ne zaman? Toulouse - Strasbourg maçı ne zaman? 09:45
Brest - Metz maçı ne zaman? Brest - Metz maçı ne zaman? 09:41
Sürpriz itiraf! Desteklediği takımı açıkladı Sürpriz itiraf! Desteklediği takımı açıkladı 09:16
G.Saray'a Zaniolo piyangosu! G.Saray'a Zaniolo piyangosu! 09:08
Wolfsburg - Mönchengladbach maçı ne zaman? Wolfsburg - Mönchengladbach maçı ne zaman? 09:04
Daha Eski
Hoffenheim - Augsburg maçı ne zaman? Hoffenheim - Augsburg maçı ne zaman? 08:57
Tottenham - Nottingham Forest maçı ne zaman? Tottenham - Nottingham Forest maçı ne zaman? 08:44
Sheffield United - Chelsea maçı ne zaman? Sheffield United - Chelsea maçı ne zaman? 08:40
Manchester United - Liverpool maçı ne zaman? Manchester United - Liverpool maçı ne zaman? 08:36
Eyüpspor - Altay maçı ne zaman? Eyüpspor - Altay maçı ne zaman? 08:29
Gençlerbirliği - Adanaspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Adanaspor maçı ne zaman? 08:25