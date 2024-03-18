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Christian Streich Freiburg’dan 29 yıl sonra ayrılıyor!

Son dakika spor haberleri... Bundesliga ekibi Freiburg'un teknik direktörü Christian Streich, 29 yıldır görev aldığı kulüpten sezon sonunda ayrılacak.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 13:46
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Christian Streich Freiburg’dan 29 yıl sonra ayrılıyor!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Freiburg'un teknik direktörü Christian Streich, sezon sonunda görevinden ayrılacak.

Kulübün internet sitesinde açıklamalarda bulunan Streich, "Uzun bir süre düşündüm ve birçok kişiyle konuştum. 29 yıl sonra yeni yeni insanlara ve yeni fırsatlara yer açmanın şimdi tam zamanı olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Futbolculuk döneminde de Freiburg'da oynayan 58 yaşındaki Streich, 1995 yılında kulübün altyapısında antrenörlük görevine başlamıştı.

1996'da Freiburg 19 Yaş Altı Takımı'nın antrenörlüğüne getirilen Streich, A takımda 2007'de yardımcı antrenör, 2011'de ise teknik direktör olmuştu.

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