Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Dortmund ile Bochum karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Borussia Dortmund - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 15:10 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 15:30
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Borussia Dortmund - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund - Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Dortmund ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA DORTMUND - BOCHUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borussia Dortmund - Bochum maçı 28 Ocak Pazar günü saat 19.30'da beIN SPORTS 4 ve tivibu SPOR 3'te canlı yayınlanacak.

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