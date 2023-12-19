Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund 1-1 Maniz (Maç sonucu ÖZET)

Borussia Dortmund 1-1 Maniz (Maç sonucu ÖZET)

Almanya Bundesliga 16. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund sahasında ağırladığı Mainz ile 1-1 berabere kaldı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 00:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Borussia Dortmund 1-1 Maniz (Maç sonucu ÖZET)

Bundesliga'nın 16. haftasında Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta Mainz'i konuk etti.

22.30'da başlayan mücadelenin 29. dakikasında ev sahibi B. Dortmund, Julian Brandt ile öne geçse de 43. dakikada Mainz, Sepp van den Berg ile skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

Maçın geri kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından, ligde 5. sırada bulunan Borussia Dortmund puanını 27'ye yükseltti; 10 puana ulaşan Mainz ise 15. sırada kendisine yer buldu.

Bundesliga'nın 17. haftasında Borussia Dortmund, 13 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Darmstadt deplasmanına çıkacak; Mainz ise aynı gün saat 17.00'de evinde Wolfsburg'u konuk edecek.

DİĞER
Esra Erol’da büyük şok! İntikam için söylediği kelimeyle eşini canlı yayında bayılttı!
İstanbulspor-Trabzonspor maçı yarıda kaldı| İstanbulspor başkanı takımını sahadan çekti! Cezası ne olacak?
Toroğlu olay çıkaran ana ne dedi?
Abdullah Avcı: Üzücü ve değişik bir gün
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Thomas Müller imzayı attı! İşte sözleşme detayı
Heidenheim - Freiburg maçı ne zaman?
En uzun gece ne zaman, YARIN MI?
İSTANBULSPOR BAŞKANI ECMEL FAİK SARIALİOĞLU KİMDİR?
Süper Loto çekildi (19 Aralık)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
B. Dortmund beraberliğe razı! B. Dortmund beraberliğe razı! 00:27
Sivasspor: "Başakşehir'de kara gece" Sivasspor: "Başakşehir'de kara gece" 23:49
M. City Dünya Kulüpler Kupası'nda finalde! M. City Dünya Kulüpler Kupası'nda finalde! 23:10
Beşiktaş Emlakjet Cedevita Olimpija'yı devirdi! Beşiktaş Emlakjet Cedevita Olimpija'yı devirdi! 23:08
F.Bahçe'ye Eljif Elmas'tan müjdeli haber! F.Bahçe'ye Eljif Elmas'tan müjdeli haber! 23:02
O anları anlattı: Ecmel Bey ile konuştum... O anları anlattı: Ecmel Bey ile konuştum... 22:58
Daha Eski
Kocaelispor ile Bodrumspor yenişemedi! Kocaelispor ile Bodrumspor yenişemedi! 22:37
Toroğlu olay çıkaran ana ne dedi? Toroğlu olay çıkaran ana ne dedi? 22:28
Abdullah Avcı: Üzücü ve değişik bir gün Abdullah Avcı: Üzücü ve değişik bir gün 22:19
Gol öncesi faul var mı? Bu pozisyon sonrası takımı sahadan çekti Gol öncesi faul var mı? Bu pozisyon sonrası takımı sahadan çekti 22:12
İstanbulspor - Trabzonspor maçı için karar ne olacak? İstanbulspor - Trabzonspor maçı için karar ne olacak? 22:04
İstanbulsporlu Simon Deli başkanın ayaklarına kapandı! İstanbulsporlu Simon Deli başkanın ayaklarına kapandı! 22:01