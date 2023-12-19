Borussia Dortmund 1-1 Maniz (Maç sonucu ÖZET)

Bundesliga'nın 16. haftasında Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta Mainz'i konuk etti.

22.30'da başlayan mücadelenin 29. dakikasında ev sahibi B. Dortmund, Julian Brandt ile öne geçse de 43. dakikada Mainz, Sepp van den Berg ile skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

Maçın geri kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından, ligde 5. sırada bulunan Borussia Dortmund puanını 27'ye yükseltti; 10 puana ulaşan Mainz ise 15. sırada kendisine yer buldu.

Bundesliga'nın 17. haftasında Borussia Dortmund, 13 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Darmstadt deplasmanına çıkacak; Mainz ise aynı gün saat 17.00'de evinde Wolfsburg'u konuk edecek.