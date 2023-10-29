Eintracht Frankfurt 3-3 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Ligde 9. hafta karşılaşmasında Eintracht Frankfurt ile Borussia Dortmund kozlarını paylaştı. Bol gollü mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

Mücadelede ev sahibi E. Frankfurt'un golleri 8. ve 24. dakikada Mormoush ve 68'de Chaibi'nin ayağından geldi.

Borussia Dortmund'un golleri ise 45+1'de Sabitzer 54'de Moukoko ve 82'de Brandt kaydetti.

Bu maçın ardından Borussia Dortmund 21 puanla 4. sırada yer aldı. Eintracht Frankfurt ise 14 puanla 7. sırada bulunuyor.