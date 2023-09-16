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Köln - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 4. haftada Köln ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Köln - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 13:21 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 13:21
Köln - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Köln - Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Köln ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Köln - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KÖLN - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Köln - Hoffenheim maçı 16 Eylül Cumartesi günü saat 16:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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