Eintracht Frankfurt - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Köln maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Eintracht Frankfurt ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EİNTRACHT FRANKFURT - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eintracht Frankfurt - Köln maçı 3 Eylül Pazar günü saat 16.30'da TiviBu Spor 1 ve beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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