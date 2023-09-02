Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Werder Bremen - Mainz ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WERDER BREMEN - MAINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Werder Bremen - Mainz maçı 2 Eylül Cumartesi günü saat TSİ 16.30'da başladı. Mücadele beIN CONNECT ve Tivibu Spor 4'de canlı yayınlanacak.