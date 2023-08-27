Haberler Almanya Bundesliga Mainz 05 - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mainz 05 - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 2. haftada Mainz 05 ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Mainz 05 - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 15:45 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 15:50
Mainz 05 - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mainz 05 - Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mainz 05 ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz 05 - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAİNZ 05 - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mainz 05 - Eintracht Frankfurt maçı 27 Ağustos Pazar günü saat 16:30'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan cephesinden kötü haber! "Kız çocuk istiyoruz" demişti...
Büyük Taarruz maske 'büyük kumar' esas! Dağıttığı masaya 3 gün sonra geri oturan Akşener "yapmam" dediği ittifaka kılıf buldu
Güneş'ten D. Kiev maçı öncesi flaş uyarı!
Arda'dan haber var! Dönüş tarihi belli oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bayern Münih - Augsburg maçı saat kaçta?
Dortmund deplasmanda Bochum'a takıldı!
İstanbul namaz vakitleri 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (26 Ağustos)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bayern Münih - Augsburg maçı saat kaçta? Bayern Münih - Augsburg maçı saat kaçta? 15:48
Mainz 05 - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta? Mainz 05 - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta? 15:45
Güneş'ten D. Kiev maçı öncesi flaş uyarı! Güneş'ten D. Kiev maçı öncesi flaş uyarı! 15:42
Arda'dan haber var! Dönüş tarihi belli oldu Arda'dan haber var! Dönüş tarihi belli oldu 15:24
F.Bahçe Omar Fayed'in lisansını çıkarttı! F.Bahçe Omar Fayed'in lisansını çıkarttı! 15:22
Nice - Lyon maçı saat kaçta? Nice - Lyon maçı saat kaçta? 15:02
Daha Eski
Lorient - Lille maçı saat kaçta? Lorient - Lille maçı saat kaçta? 14:58
Montpellier - Reims maçı saat kaçta? Montpellier - Reims maçı saat kaçta? 14:55
Clermont - Metz maçı saat kaçta? Clermont - Metz maçı saat kaçta? 14:48
Strasbourg - Toulouse maçı saat kaçta? Strasbourg - Toulouse maçı saat kaçta? 14:45
Fırtına Kasımpaşa mesaisine başladı Fırtına Kasımpaşa mesaisine başladı 14:36
G.Saray-Molde maçının hakemi belli oldu G.Saray-Molde maçının hakemi belli oldu 13:58