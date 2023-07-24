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Borussia Dortmund Avusturyalı oyuncu Marcel Sabitzer'i transfer etti!

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, 29 yaşındaki Avusturyalı oyuncu Marcel Sabitzer'i kadrosuna kattı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 22:00
Borussia Dortmund Avusturyalı oyuncu Marcel Sabitzer'i transfer etti!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, Avusturyalı oyuncu Marcel Sabitzer'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bonservis bedeli konusunda Bayern Münih ile varılan anlaşmanın ardından 29 yaşındaki oyuncu ile 2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Borussia Dortmund, Sabitzer için Bayern Münih'e 19 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Avusturya Milli Takımı'nda 71 maçta 14 gole imza atan orta saha oyuncusu, geçen sezonu kiralık olarak Manchester United'da geçirmişti.

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