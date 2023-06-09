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Bayern Münih Konrad Laimer'i transfer ettiğini duyurdu

Son dakika transfer haberleri... Alman devi Bayern Münih, Leipzig forması giyen Avusturyalı milli futbolcu Konrad Laimer'i renklerine bağladığını açıkladı. Orta saha oyuncusu için transfer bedelinin ödenmediği bilgisi aktarıldı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 12:26
Bayern Münih Konrad Laimer'i transfer ettiğini duyurdu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) şampiyonu Bayern Münih, Leipzig'den Avusturyalı milli futbolcu Konrad Laimer'i transfer ettiğini duyurdu.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, Laimer ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtilerek, orta saha oyuncusu için transfer bedelinin ödenmediği bilgisi aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 26 yaşındaki Laimer, kendisi için bir hayalin gerçekleştiğini belirterek, "Bayern Münih, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Benim gibi Bayern Münih'in her zaman yüksek hedefleri var. Doğru yerdeyim." ifadelerini kullandı.

Avusturya'da Salzburg ile 3 kez şampiyonluk yaşayan Laimer, 2017'de Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer oldu.

Laimer, Leipzig formasıyla 190 maça çıktı, 15 gol kaydetti.


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