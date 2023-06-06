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Borussia Mönchengladbach'ın yeni teknik direktörü Gerardo Seoane oldu!

Almanya 1. Lig ekiplerinden Borussia Mönchengladbach, teknik direktörlük görevine Gerardo Seoane'nin getirildiğini açıkladı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 18:07
Borussia Mönchengladbach'ın yeni teknik direktörü Gerardo Seoane oldu!

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) mücadele eden Borussia Mönchengladbach'ta teknik direktörlük görevine Gerardo Seoane'nin getirildiği duyuruldu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 44 yaşındaki İsviçreli teknik direktör Seoane ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Borussia Mönchengladbach'ın sportif direktörü Roland Virkus, Seoane'nin son yıllarda çeşitli pozisyonlarda başarılı bir şekilde çalıştığını ifade ederek, İsviçreli teknik adamın Borussia Mönchengladbach'ın futbol yaklaşımına uyan genç ancak deneyimli bir teknik direktör olduğunu kaydetti.

Seoane Temmuz 2021'den Ekim 2022'ye kadar Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'i çalıştırmış daha önce de Young Boys Bern takımıyla İsviçre Ligi'nde 3 kez üst üste şampiyonluk yaşamıştı.

Bundesliga'da 2022-2023 sezonunu 43 puanla 10. sırada tamamlayan Borussia Mönchengladbach, 2 Haziran'da teknik direktör Daniel Frake ile yolları ayırmıştı

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