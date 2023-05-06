Werder Bremen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Werder Bremen - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Werder Bremen ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WERDER BREMEN - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Werder Bremen - Bayern Münih maçı 6 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30'da beIN Connect ve beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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WERDER BREMEN - BAYERN MUNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Werder Bremen

Pavlenka; Veljkovic, Stark, Friedl; Weiser, Bittencourt, Gross, Stage, Jung; Philipp, Ducksch

Bayern Münih

Sommer; Mazraoui, Pavard, De Ligt, Cancelo; Kimmich, Gravenberch; Coman, Gnabry, Musiala; Mane