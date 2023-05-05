Haberler Almanya Bundesliga Mainz 05 - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mainz 05 - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 30. haftada Mainz 05 ile Schalke 04 karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Mainz 05 - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 09:40 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 10:00
Mainz 05 - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mainz 05 - Schalke 04 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mainz 05 ile Schalke 04 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz 05 - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAINZ 05 - SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mainz 05 - Schalke 04 maçı 5 Mayıs Cuma günü saat 21:30'da beIN Sports Max 1 ve Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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