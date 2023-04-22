Hertha Berlin - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hertha Berlin - Werder Bremen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hertha Berlin ile Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hertha Berlin - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HERTHA BERLIN - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hertha Berlin - Werder Bremen maçı 22 Nisan Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Sports 2 ve Tivibu Spor 3'te canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

HERTHA BERLIN - WERDER BREMEN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hertha Berlin

Christensen; Rogel, Kempf, Dardai; Richter, Tousart, Sunjic, Serdar, Plattenhardt; Lukebakio, Kanga

Werder Bremen

Pavlenka; Pieper, Veljkovic, Friedl; Weiser, Bittencourt, Gross, Stage, Jung; Ducksch, Philipp