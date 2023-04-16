Haberler Almanya Bundesliga Union Berlin - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Union Berlin - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 28. haftada Union Berlin ile Bochum karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Union Berlin - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 11:00 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 11:00
Union Berlin - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Union Berlin - Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Union Berlin ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION BERLIN - BOCHUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Union Berlin - Bochum maçı 16 Nisan Pazar günü saat 18.30'da beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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UNION BERLIN - BOCHUM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Werder Bremen
Pavlenka; Stark, Veljkovic, Friedl; Weiser, Bittencourt, Gross, Stage, Jung; Fullkrug, Ducksch

Freiburg
Flekken; Kubler, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Hofler; Doan, Grifo; Gregoritsch, Holer

ASpor CANLI YAYIN

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