Werder Bremen - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Werder Bremen - Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Werder Bremen ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WERDER BREMEN - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Werder Bremen - Hoffenheim maçı 2 Nisan Pazar günü saat 18:30'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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