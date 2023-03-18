Dortmund - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Dortmund - Köln maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Dortmund ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Köln maçı 18 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da TiviBu Spor 1 ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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