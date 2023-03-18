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Dortmund - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 25. haftada Dortmund ile Köln karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Dortmund - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 17:20
Dortmund - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Dortmund - Köln maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Dortmund ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Köln maçı 18 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da TiviBu Spor 1 ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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