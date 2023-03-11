Haberler Almanya Bundesliga Schalke - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Schalke - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 24. haftada Schalke ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Schalke - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 12:30
Schalke - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Schalke - Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Schalke ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Schalke - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SCHALKE - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Schalke - Borussia Dortmund maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da TiviBu Spor 1 ve beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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SCHALKE - BORUSSIA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Schalke

Fahrmann; Brunner, Yoshida, Jenz, Matriciani; Kral, Krauss; Zalazar, Bulter, Mohr; Frey

Borussia Dortmund

Meyer; Wolf, Sule, Schlotterbeck, Ryerson; Ozcan, Can, Bellingham; Reyna, Haller, Reus

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