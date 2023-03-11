Haberler Almanya Bundesliga Eintracht Frankfurt - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 24. haftada Eintracht Frankfurt ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Eintracht Frankfurt - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 12:30
Eintracht Frankfurt - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Eintracht Frankfurt ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EINTRACHT FRANKFURT - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eintracht Frankfurt - Stuttgart maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 17.30'da TiviBu Spor 3 ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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EINTRACHT FRANKFURT - STUTTGART MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Eintracht Frankfurt

Trapp; Tuta, Hasebe, Ndicka; Knauff, Sow, Rode, Max; Kamada, Gotze; Kolo Muani

Stuttgart

Bredlow; Anton, Mavropanos, Ito, Sosa; Endo, Karazor, Haraguchi; Gil Dias, Silas, Fuhrich

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