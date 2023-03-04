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Stuttgart 1-2 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Bayern Münih deplasmanda Sttutgart'ı Matthijs de Ligt ve Choupo-Moting'in golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 22:36
Stuttgart 1-2 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 23. hafta karşılaşmasında Stuttgart ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

B. Münih'e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Matthijs de Ligt ve 62'de Eric Maxim Choupo-Moting kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 88'de Juan Jose Perea'dan geldi.

Bu sonucun ardından Stuttgart üst üste 2 mağlubiyetini aldı ve 19 puanda kaldı. Bayern Münih ise 49 puana yükselerek liderliğini geri aldı.

Ligin 24. haftasında Stuttgart deplasmanda Eintracht Frankfurt'la karşılaşacak. Bayern Münih ise sahasında Augsburg'u ağırlayacak.

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