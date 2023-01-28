Hertha Berlin - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hertha Berlin - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hertha Berlin ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hertha Berlin - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HERTHA BERLIN - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hertha Berlin - Union Berlin maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 17:30'da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak

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