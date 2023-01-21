Eintracht Frankfurt 3-0 Schalke 04 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Ligi'de Eintracht Frankfurt ile Schalke karşılaştı. Mücadeleyi 3-0'lık skorla ev sahibi Eintracht Frankfurt oldu.



Eintracht Frankfurt 22. dakikada Jesper Lindstrom'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Maçın 74. dakikaasında Kenan Karaman, 82. dakikasında ise Schalke'de yeni transfer Michael Frey oyuna girdi. Ancak iki isim de Schalke'nin skoru değiştirmesini sağlayamadı.



Ev sahibi Eintracht Frankfurt 84. dakikada Rafael Borre ve 90+1. dakikada Buta'nın golleriyle durumu 3-0 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.



Eintracht Frankfurt bu galibiyetin ardından puanını 30 yaptı ve lider Bayern Münih'in 5 puan gerisinde haftayı kapattı.

Lig sonuncusu Schalke ise 9 puanda bulunuyor.