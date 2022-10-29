Haberler Almanya Bundesliga Stuttgart - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Stuttgart - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Stuttgart ile Augsburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 13:31 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 14:01
Stuttgart - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Stuttgart - Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 12. haftada Stuttgart ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STUTTGART - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Stuttgart - Augsburg maçı 29 Ekim Cumartesi günü, saat 16:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

STUTTGART - AUGSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Stuttgart

Muller; Mavropanos, Anton, Zagadou; Fuhrich, Karazor, Endo, Ahamada, Sosa; Guirassy, Silas

Augsburg

Koubek; Framberger, Gouweleeuw, Bauer, Zehnter; Maier, Gruezo, Rexhbecaj; Demirovic, Niederlechner, Vargas

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