Bayer Leverkusen - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Werder Bremen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 7. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Bayer Leverkusen ile Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Werder Bremen maçı 17 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Sports 2 MAX ve beIN Sports Connect'ten canlı yayınlanacak.

BAYER LEVERKUSEN - WERDER BREMEN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen

Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Bakker; Andrich, Aranguiz; Diaby, Hlozek, Hudson-Odoi; Schick

Werder Bremen

Pavlenka; Pieper, Veljkovic, Friedl; Weiser, Schmidt, Gross, Stage, Buchanan; Fullkrug, Ducksch