Borussia Mönchengladbach - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - Hertha Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Almanya Bundesliga'da 2. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Borussia Mönchengladbach ile Hertha Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Borussia Mönchengladbach - Hertha Berlin maçı 19 Ağustos Cuma günü saat 21:30'da Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.