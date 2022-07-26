Haberler Almanya Bundesliga Son dakika transfer haberleri: Bayern Münih 17'lik yıldız Mathys Tel'i kadrosuna kattı

Son dakika transfer haberleri: Bayern Münih 17'lik yıldız Mathys Tel'i kadrosuna kattı

Son dakika transfer haberleri... Alman devi Bayern Münih, Fransız ekibi Rennes'de forma giyen 17 yaşındaki Fransız futbolcu Mathys Tel'i renklerine bağladığını duyurdu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 15:53
Son dakika transfer haberleri: Bayern Münih 17'lik yıldız Mathys Tel'i kadrosuna kattı

Almanya ekibi Bayern Münih, Fransa'nın Rennes takımından genç forvet Mathys Tel'i kadrosuna kattı. Bayern Münih Kulübü, 17 yaşındaki Fransız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransa basınında yer alan haberlerde, transferin bonuslar dahil 28.5 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Rennes'in altyapısına 2020'de katılan Fransız golcü futbolcu, bir yıl sonra A takımda forma şansı buldu. Brest ile oynanan lig karşılaşmasında 16 yaş 110 günlükken görev alan Tel, Rennes A takımında resmi maça çıkan en genç futbolcu oldu.

Bu sene düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Fransa Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Tel, şampiyonluk yaşadıkları turnuvada 3 gol, bir asistle mücadele etti.

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