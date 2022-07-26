Son dakika transfer haberleri: Bayern Münih 17'lik yıldız Mathys Tel'i kadrosuna kattı

Almanya ekibi Bayern Münih, Fransa'nın Rennes takımından genç forvet Mathys Tel'i kadrosuna kattı. Bayern Münih Kulübü, 17 yaşındaki Fransız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransa basınında yer alan haberlerde, transferin bonuslar dahil 28.5 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Rennes'in altyapısına 2020'de katılan Fransız golcü futbolcu, bir yıl sonra A takımda forma şansı buldu. Brest ile oynanan lig karşılaşmasında 16 yaş 110 günlükken görev alan Tel, Rennes A takımında resmi maça çıkan en genç futbolcu oldu.

Bu sene düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Fransa Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Tel, şampiyonluk yaşadıkları turnuvada 3 gol, bir asistle mücadele etti.