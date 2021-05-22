Robert Lewandowski Gerd Müller'in rekorunu kırdı! | Bayern Münih - Augsburg: 5-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında şampiyon Baern Münih ile Augsburg karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan 7 gollü mücadeleyi, ev sahibi Bayern Münih 5-2 galip tamamladı.

Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada kendi kalesine Gouweleeuw, 23. dakikada Serge Gnabry, 33. dakikada Joshua Kimmich, 43. dakikada Kingsley Coman ve 90. dakikada Robert Lewandowski kaydetti. Augsburg'un sayıları ise 67. dakikada Andre Hahn ve 72. dakikada Florian Niederlechner'den geldi.

Augsburg'da Daniel Caligiuri, 25. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

Şampiyonluğu daha önce garantileyen Bayern, bu sonuçla sezonu 78 puanla tamamlarken, son 5 maçında 4. mağlubiyetini alan Augsburg ise 36 puanla 14. sırada yer aldı.

LEWANDOWSKI, MÜLLER'İN REKORUNU KIRDI!

Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

Polonyalı futbolcu, Augsburg filelerine bıraktığı golle birlikte bu sezonki gol sayısını 41'e yükseltti ve 40 golü olan Gerd Müller'i geride bırakarak Bundesliga'da bir sezonda en çok gol atan oyuncu olmayı başardı. Müller'in rekoru, 1971-72 sezonundan bu yana kırılamıyordu.