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'in rekorunu kırdı! | Münih - : 5-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya 'da şampiyonluğu daha önce garantileyen Münih, 34. ve son hafta maçında ağırladığı 'u 5-2 mağlu pederek sezonu galibiyetle kapattı. Bavyera ekibinde maçın son golünü kaydeden , ligdeki gol sayısını 41'e yüskelterek, efsane Alman futbolcu 'in rekorunu kırdı ve Bundesliga'da bir sezonda en çok gol atan oyuncu olmayı başardı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 18:46
Robert Lewandowski Gerd Müller'in rekorunu kırdı! | Bayern Münih - Augsburg: 5-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya 'nın 34. ve son haftasında şampiyon ile karşı karşıya geldi.

'da oynanan 7 gollü mücadeleyi, ev sahibi Münih 5-2 galip tamamladı.

Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada kendi kalesine Gouweleeuw, 23. dakikada , 33. dakikada , 43. dakikada ve 90. dakikada kaydetti. Augsburg'un sayıları ise 67. dakikada ve 72. dakikada 'den geldi.

Augsburg'da , 25. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

Şampiyonluğu daha önce garantileyen Bayern, bu sonuçla sezonu 78 puanla tamamlarken, son 5 maçında 4. mağlubiyetini alan Augsburg ise 36 puanla 14. sırada yer aldı.

LEWANDOWSKI, MÜLLER'İN REKORUNU KIRDI!

'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

Polonyalı futbolcu, Augsburg filelerine bıraktığı golle birlikte bu sezonki gol sayısını 41'e yükseltti ve 40 golü olan 'i geride bırakarak Bundesliga'da bir sezonda en çok gol atan oyuncu olmayı başardı. Müller'in rekoru, 1971-72 sezonundan bu yana kırılamıyordu.

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