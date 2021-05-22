Borussia Dortmund 3-1 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'da sezonun son maçları oynandı. 34. haftada Borussia Dortmund, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı. Ev sahibi ekip maçı, Erling Haaland'ın 5. ve 83. dakikada Haaland ve 51. dakikada Reus'un attığı gollerle 3-1 kazandı. Leverkusen'in tek golünü ise kariyerindeki son maça çıkan Lars Bender 89. dakikada penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla Borussia Dortmund sezonu 64 puan ile 3. sırada, Bayer Leverkusen ise 52 puanla 6. sırada tamamladı. Dortmund Şampiyonlar Ligi'nin yolunu tutarken, Bayer Leverkusen ise UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı.

MAÇIN GOLLERİ



