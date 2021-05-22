Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund 3-1 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU

Borussia 3-1 | MAÇ SONUCU

'nın son haftasında Borussia sahasında 'i ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile noktalandı. Dortmund'a galibiyeti getiren goller (2) ve 'tan geldi. Leverkusen'in tek golünü ise kariyerindeki son maça çıkan Lars Bender 89. dakikada penaltıdan kaydetti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 18:22 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 18:37
Borussia Dortmund 3-1 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU

'da sezonun son maçları oynandı. 34. haftada Borussia , sahasında 'i ağırladı. Ev sahibi ekip maçı, Erling 'ın 5. ve 83. dakikada Haaland ve 51. dakikada 'un attığı gollerle 3-1 kazandı. Leverkusen'in tek golünü ise kariyerindeki son maça çıkan Lars Bender 89. dakikada penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla sezonu 64 puan ile 3. sırada, Bayer Leverkusen ise 52 puanla 6. sırada tamamladı. Dortmund 'nin yolunu tutarken, Bayer Leverkusen ise vizesi aldı.

MAÇIN GOLLERİ


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