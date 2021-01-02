Arminia Bielefeld - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Arminia Bielefeld ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Arminia Bielefeld - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ARMINIA BIELEFELD - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Arminia Bielefeld - Borussia Mönchengladbach maçı 2 Ocak Cumartesi günü saat 17:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.