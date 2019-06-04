Bruma'nın Almanya'da bileti kesildi! Galatasaray son dakika transfer haberleri...
04 Haziran 2019, Salı
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'nın Almanya'da bileti kesildi! haberleri...

Bruma'nın Almanya'da bileti kesildi! Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Teknik Direktörü Fatih Terim'in birlikte çalışmak istediği belirtilen 'nın bileti kesildiği belirtildi. Almnay Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in yeni hocası Julian Nagelsmann, Bruma ve Augustin'in yeni sezon planlarında olmadığını yönetime resmen iletti.

Alman basınından Kicker'da yer alan habere göre; Leipzig teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın ve Augustin'in disiplinsiz davranışları sebebiyle iki oyuncuyu da gözden çıkardığı bilgisi verildi.

MENAJERİ BRUMA'NIN AYRILIĞINI İSTEMİŞTİ...

Portekizli futbolcunun menajeri geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; "Tabii şu anki durumdan memnun değiliz. Eğer Leipzig bize takım değiştirme fırsatı verirse Bruma'nın memnun olacağından eminim. Şimdi sezonun sonunu bekliyoruz. Kulüpteki geleceği hakkında konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bruma 1 Temmuz 2017 tarihinde 'dan ayrılarak 14 milyon Euro bonservis bedeli ile Almanya'nın Leipzig takımına olmuştu. Kariyerinde Sporting Lizbon, Galatasaray, Gaziantepspor ve Real Sociedad gibi kulüpler bulunan Bruma, 7 kez Portekiz milli takım formasını terletti. Bruma, Leipzig'de bu sezon 26 resmi maçta forma giydi. 24 yaşındaki Portekizli futbolcu 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'dan 2017 yılında ayrılan 24 yaşındaki Bruma, Leipzig'te 67 maçta 10 gol attı ve 15 asist yaptı.? Bruma, sarı kırmızılı kulüpte 85 maçta 15 gol, 21 asistlik performans sergilemişti.

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  1. 04.06.2019
  2. Güncelleme: 04.06.2019 13:16
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