Almanya Kupası'nda ilk finalist Bayern Münih oldu – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    'nda ilk finalist oldu

    Almanya Kupası'nda ilk finalist Bayern Münih oldu

    'nda , deplasmanda Bayer Leverkusen'i 6-2 mağlup ederek ilk finalist oldu

    Bayer Leverkusen, yarı final maçında 'i BayArena'da konuk etti.

    Bavyera ekibi maça hızlı başlayarak 3. dakikada Javi Martinez ve 9. dakikada Robert Lewandwoski'nin golleriyle 2-0 öne geçti.

    Bu gollere ev sahibi ekip 16. dakikada Lars Bender ile karşılık verdi ve müsabakanın ilk yarısı Bayern Münih'in 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

    İkinci yarıda da goller atmayı sürdüren kırmızı-beyazlı takım, 52, 64 ve 78. dakikada Thomas Müller ve 61. dakikada Thiago Alcantara ile bulduğu goller sonucunda karşılaşmadan 6-2 galip ayrıldı. Bayer Leverkusen'in ikinci yarıdaki golü 72. dakikada Leon Bailey'den geldi.

    Bayer Leverkusen deplasmanında aldığı 6-2'lik galibiyetle Almanya Kupası'nda finale yükselen Bayern Münih, kupada 22. kez finalde mücadele edecek.

    Diğer finalist, yarın oynanacak Schalke 04-Eintracht Frankfurt maçının ardından belli olacak.

    Kupada final karşılaşması 19 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:08
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