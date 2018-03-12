Futbolcuların mezarını kazdılar!
Almanya Bundesliga'dan Hamburg takımının taraftarları, Bayern karşısında 6 gol yiyerek üst üste kazanamadığı maç sayısını 13’e çıkaran futbolcuları, oluşturdukları haç işaretli mezarlarla tehdit etti.
Hamburg taraftarları, Bayern'den 6 gol yiyerek üst üste kazanamadığı maç sayısını 13'e çıkaran futbolcuları, oluşturdukları haç işaretli mezarlarla tehdit etti.
Milliyet'in haberine göre; Bayern Münih'e 6-0 mağlup olan Hamburg'da taraftarlar takımlarını sıra dışı bir şekilde tehdit ettiler. Bundesliga'da sondan ikinci sırada bulunan ve kümede kalma mücadelesi veren lacivert-beyazlılar, Münih'te yarım düzine gol yedikleri karşılaşmanın ardından kente geri döndü.
'VAKTİNİZ DOLDU' MESAJI
Hamburg taraftarları rakiplerinden büyük fark yiyen, üst üste 13. maçtan da galibiyet alamadan ayrılan futbolcular ve ve teknik heyet için kötü bir sürpriz hazırladılar. Hamburg'un antrenmanlarını yaptığı sahanın önüne mezar görünümlü yapılar yerleştiren taraftarlar, oyuncuları buraya gömeceğini ima etti. Futbolculara ölüm tehdidi savuran Hamburg taraftarı hazırladıkları pankartın üzerine "Vaktiniz doldu, Hepinizi alacağız" diye yazdı.
POLİSE HABER VERDİLER
Manzara karşısında şok olan Hamburg kafilesi durumu derhal polise bildirdi. Daha önce Şubat ayı içersinde de tehditkar sloganın yer aldığı ifadeler kullanan Alman fanatikler, bu kez işi ileri götürerek, söylemlerini yarattıkları görsellerle süslediler.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:57
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Zafere mecburuz
Toplam 1
Yorum
migros Ortada futbolun f si yok hakeme sarıyor ona buna yürüyor utanıyoruz senden fb li olarak.defol git biran önce.Başarı falanda istemiyoruz send
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Atiba’ya özel teşekkür
Toplam 4
Yorum
Pençe Rüyanda görürsün sen onu sevgili renkli kardeşim :) Daha en az 2 yıl oynar ve oynayacak.
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Beşiktaş'tan transfer harekatı!
Toplam 2
Yorum
Berk Transferler ya çok yaşlı yada çok genç Monaco dan tecrübeli scout transfer edilsin operasyonu o yapsın 50 yıl öncenin yöntemlerini bırakın
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