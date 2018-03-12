Futbolcuların mezarını kazdılar! – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Futbolcuların mezarını kazdılar!

    Futbolcuların mezarını kazdılar!

    Almanya Bundesliga'dan takımının taraftarları, Bayern karşısında 6 gol yiyerek üst üste kazanamadığı maç sayısını 13’e çıkaran futbolcuları, oluşturdukları haç işaretli mezarlarla tehdit etti.

    taraftarları, Bayern'den 6 gol yiyerek üst üste kazanamadığı maç sayısını 13'e çıkaran futbolcuları, oluşturdukları haç işaretli mezarlarla tehdit etti.

    Milliyet'in haberine göre; 'e 6-0 mağlup olan Hamburg'da taraftarlar takımlarını sıra dışı bir şekilde tehdit ettiler. Bundesliga'da sondan ikinci sırada bulunan ve kümede kalma mücadelesi veren lacivert-beyazlılar, Münih'te yarım düzine gol yedikleri karşılaşmanın ardından kente geri döndü.

    'VAKTİNİZ DOLDU' MESAJI
    Hamburg taraftarları rakiplerinden büyük fark yiyen, üst üste 13. maçtan da galibiyet alamadan ayrılan futbolcular ve ve teknik heyet için kötü bir sürpriz hazırladılar. Hamburg'un antrenmanlarını yaptığı sahanın önüne mezar görünümlü yapılar yerleştiren taraftarlar, oyuncuları buraya gömeceğini ima etti. Futbolculara ölüm tehdidi savuran Hamburg taraftarı hazırladıkları pankartın üzerine "Vaktiniz doldu, Hepinizi alacağız" diye yazdı.

    POLİSE HABER VERDİLER
    Manzara karşısında şok olan Hamburg kafilesi durumu derhal polise bildirdi. Daha önce Şubat ayı içersinde de tehditkar sloganın yer aldığı ifadeler kullanan Alman fanatikler, bu kez işi ileri götürerek, söylemlerini yarattıkları görsellerle süslediler.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:57
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